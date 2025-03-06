Mersin'de 78 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 78 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 78 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.