Mersin'de 78 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 78 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 10:31, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 10:32
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 78 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 78 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.