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Genç girişimcilere özel Hazine destekli 6,25 milyar liralık kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak genç girişimcilere yönelik 6,25 milyar liralık kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Kredi desteği, 5 milyar liralık teminat karşılığında sunulacak ve 35 yaş altı girişimciler faydalanabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 10:33, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:55
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği içinde genç girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketi oluşturulduğunu duyurdu. Bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar liralık Hazine teminatı karşılığında toplam 6,25 milyar liralık kredi imkanı sunulacak.

Şimşek, ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Genç girişimcilerimizin finansmana erişimini artırmak için Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanıyoruz" dedi.

35 yaş altı girişimciler için destek

Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan ve 35 yaş altı sahibi veya yöneticisi bulunan şirketler yararlanabilecek. Pakette, yararlanıcı başına teminat üst limiti 85 milyon lira olarak belirlenirken, teminat oranı yüzde 80 seviyesinde uygulanacak.

Şimşek, sağlanan bu destek aracılığıyla gençlerin başarılı işletmeler kurmalarını, işlerini büyütmelerini ve aynı zamanda danışmanlık ve eğitim imkanlarına erişmelerini hedeflediklerini belirtti.

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