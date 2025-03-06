Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 11:51, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:45
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 ikamet ve bir araçta arama yaptı.
Aramalarda 780 litre sahte içki bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.