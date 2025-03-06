İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, çatışma bölgeleriyle ve bu bölgelerde yer alan kişilerle irtibatı oldukları değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.

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