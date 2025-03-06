İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 12:23, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 12:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, çatışma bölgeleriyle ve bu bölgelerde yer alan kişilerle irtibatı oldukları değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.
Türkiye'de eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerince İstanbul'un 9 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.