Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama yönetmeliğine göre, polislerin 2. şark hizmetinde değişiklik yapılmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 12:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 12:34
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Polislerde 2. Şark Hizmeti Devam Edecek mi? Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; polisler için 2. şark hizmetinin devam ettiği, bir değişiklik olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Emniyet Personelinin Atama Yönetmeliği Yayınlandı
Emniyet personelinin atama yönetmeliği 6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konuya İlişkin Edip Üzen'in Paylaşımı Şöyle:
Yayımlanan yönetmelik üzerine İçişleri Bakanlığı yetkililerine 2. şark hizmetinde değişiklik olup olmadığını sordum.
Polisler için 2. şark hizmetinin devam ettiği, bir değişiklik olmadığı söylendi.