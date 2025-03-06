Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Polislerde 2. Şark Hizmeti Devam Edecek mi? Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; polisler için 2. şark hizmetinin devam ettiği, bir değişiklik olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyet Personelinin Atama Yönetmeliği Yayınlandı

Emniyet personelinin atama yönetmeliği 6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya İlişkin Edip Üzen'in Paylaşımı Şöyle:

Yayımlanan yönetmelik üzerine İçişleri Bakanlığı yetkililerine 2. şark hizmetinde değişiklik olup olmadığını sordum.

Polisler için 2. şark hizmetinin devam ettiği, bir değişiklik olmadığı söylendi.