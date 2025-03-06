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Engelleri aşarak memurluk hayaline koşuyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, aşırı boy kısalığı olarak bilinen akondroplazi hastalığıyla dünyaya gelen 23 yaşındaki Halime Acar, gündüz bir tesiste paketleme yapıyor, akşam Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 12:55, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:04
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Engelleri aşarak memurluk hayaline koşuyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, aşırı boy kısalığı olarak bilinen **akondroplazi** hastalığıyla dünyaya gelen 23 yaşındaki Halime Acar, gündüz bir tesiste paketleme yapıyor, akşam **Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS)** hazırlanıyor.Hastalığına anne karnında teşhis konulan ve yaşama ihtimali düşük görülen 1 metre 20 santimetre boyundaki Acar, bugüne kadar karşılaştığı zorlukların üstesinden ailesinin de desteğiyle geldi.

Başarılarla dolu eğitim hayatı

Kayadibi köyünde ailesiyle yaşayan Acar, "Okuyamaz, zorlanır." söylemlerine rağmen yatılı olarak Şuhut ilçesindeki liseden, sonrasında Çay ilçesindeki meslek yüksekokulunun muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun oldu.

İş Hayatında Karşılaştığı Zorluklar

Okulu bitirince bu kez de "Seni kimse işe almaz." denilen Acar, 4 aydır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru meyve işleme tesisinde paketleme işçisi olarak çalışıyor.Genç kız, iş dönüşü akşamları da evde EKPSS'ye hazırlanıyor.

Memurluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

Okuma ve işe girme hayallerini gerçekleştiren Acar, AA muhabirine, boyunun kısa olmasından dolayı ilk başlarda insanların bakışlarından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Üzüldüğü bu durumu zamanla kendi içinde bitirdiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:


  • "İş bulmada zorlandım çünkü boyum kısa olduğu için insanlar ön yargılı oluyor. 'Yapamaz.' diyorlar. Müracaatlarımda da hep arka plana atıldım."
  • "Yapabileceğim başka işlere de baktım. Paketleme işine alındım. Kuru meyve, hurma ve iğde paketliyorum, etiket basıyorum. Kolay geliyor, yapabiliyorum."
  • "Kendi paramı kazanıyorum. Maaşım olduğu için artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Aile bütçemize de katkı sağlıyorum."
  • "Şimdiki hedefim, EKPSS'ye girip memuriyete atanmak. Ondan sonra da karşıma benim gibi biri çıkarsa evlenip yuva kurmak isterim."


İşveren Görüşü

İşletme sahibi Bahattin Köylüoğlu da Acar'ın kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.Halime'nin iş yerinde uyumlu çalıştığını belirten Köylüoğlu, "Tesisimizde 45 kadın personelimiz bulunuyor. Kuru meyveler işleniyor. İş yerinde deneyim kazandıkça, kendisine farklı departmanlarda da sorumluluk vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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