Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
MSB: PKK'nın Silah Bırakması Gerekiyor
MSB: PKK'nın Silah Bırakması Gerekiyor
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
TİM Başkanı: Asgari ücret son iki yılda TL bazında çok arttı
TİM Başkanı: Asgari ücret son iki yılda TL bazında çok arttı
Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz
Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz
Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor: Mesleğin icrası zorlaşıyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor: Mesleğin icrası zorlaşıyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

Özgür Özel, Hulusi Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Mahkeme, Akar'ın kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 12:49, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 12:50
Yazdır
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a, 10 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Görülen Dava

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile Özel'in avukatı Sedat Aslantaş katıldı. Söz alan Olgaç, Özel'in dava konusu sözleri nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, davanın kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Özel'in avukatı Aslantaş ise müvekkilinin sarf ettiği sözlerin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu, davacı tarafın bir siyasetçi olarak eleştirilere katlanması gerektiğini savunarak, davanın reddedilmesini talep etti. Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davanın Detayları


  • Akar'ın avukatı Olgaç, Özel'in 11 Eylül 2024'de müvekkili aleyhine "ağır hakaret ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
  • Dava dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtilmişti.
  • Özel'in Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği kaydedilmişti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber