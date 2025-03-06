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İftar ve sahurda 'ağız sağlığı için süt ürünleri tüketin' tavsiyesi

Ramazanda ağız ve diş sağlığını korumak için Dr. Alemdağ'dan önemli öneriler: Süt ürünleri, lifli gıdalar ve sıvı tüketimi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 12:55, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 12:57
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İftar ve sahurda 'ağız sağlığı için süt ürünleri tüketin' tavsiyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burak Alemdağ, iftar ve sahurda özellikle süt ve süt ürünleriyle beslenmeyi, lifli gıdalar tüketmeyi önerdiklerini söyledi. Alemdağ, AA muhabirine, ağız ve diş sağlığına ramazanda ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ramazanda Sıvı Tüketimine Dikkat Edilmeli

Ramazanın sıvı tüketiminin azaldığı bir dönem olduğunu ifade eden Alemdağ,

"Biz hastalara çoğunlukla bol sıvı tüketmelerini, özellikle iftar sonrasında lifli besinlerle beslenmelerini, C ve D vitamini açısından zengin besinler tüketmelerini, rafine şeker gruplarından, işlenmiş tahıllardan uzak durmaları öneriyoruz."
diye konuştu. Alemdağ, bu sayede ağız mikroflorasının kuvvetlendirilmesini ve diş eti hastalıklarına direnç geliştirilmesini umduklarını vurguladı. İftardan yarım saat sonra diş fırçalamayı tavsiye eden Alemdağ, "Bu da 2 dakikadan az olmayacak, her dişi tek tek fırçalayacak şekilde olmalı. Üst çenede dişler yukarıdan aşağıya, alt çenede ise aşağıdan yukarı süpürme hareketi olacak şekilde ağzın her bölgesi tek tek fırçalanmalı."
ifadelerini kullandı. Dil temizliğinin de ekstra önemli olduğuna dikkati çeken Alemdağ, "Muhakkak dil temizliği de fırçalarla ya da dil kazıyıcılarla yapılmalı."
dedi. Alemdağ, ramazanda iftarda ve sahurda olmak üzere iki kez diş fırçalanması gerektiğini dile getirerek, şunları anlattı: "Gün içerisinde uzun süre sıvı almadan ağız kuruluğuyla baş başa kalıyoruz ve bu süreçte hastaların ağız bakımlarına özen göstermeleri gerekiyor. Yediğimiz içtiğimiz şeylerle beraber de bir miktar ağız temizliği dil hareketleriyle, yanak hareketleriyle olur fakat bu ramazanda sınırlanıyor. Doğal olarak bizim normal zamanlardaki gibi günde iki kere fırçalama yapmamız gerekiyor."


Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Öneriler

Alemdağ, iftar ve sahurda ağız ve diş sağlığı için süt ürünleri tüketiminin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle süt ve süt ürünleri ile beslenmeyi, lifli gıdalar tüketmeyi öneriyoruz çünkü diş eti hastalıkları sadece dişlerle sınırlı değil, bağışıklığımız düştüğünde diş eti hastalıklarına yatkınlığımız da artıyor. Ağzımızda bulunan bakteriler birçok bireyde ortak olarak var fakat insanların bağışıklığı düştüğü anda bunlar etkilerini göstermeye başlıyor."
Bağışıklığı güçlendirecek şeyleri muhakkak yapmak gerektiğini belirten Alemdağ, "Ramazanda da bunları süt ürünleri olan yoğurt, peynir, kefir gibi ya da lifli gıdalar, vitaminler ve protein gibi dengeli besinlerle desteklemek lazım. Öteki türlü diş etine olan saldırı artar."
diye konuştu. Burak Alemdağ, çay ve kahvenin de mümkün olduğu kadar az tüketilmesini önererek, şunları kaydetti: "Hastalara sigara kullanmamasını da öneriyoruz ama içen hastaların da azaltması gerekiyor çünkü bunların da ağız kokusu ve ağız kuruluğu yapma ihtimali yüksek. Onun dışında yine hastalarda ağız kokusuna sebep olan şeylerden biri de beslenmede kullandığımız soğan, sarımsak gibi ağız kokusu yapabilecek gıdalar. Ağız kokusundan şikayetimiz varsa bunları da mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor."


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