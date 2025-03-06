Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı! 6 personel tek tek saydı
Yalova'da dilencilere yönelik operasyon düzelendi. İDO İskelesi çevresinde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşkınlık içinde bıraktı. Paranın sayımında altı zabıta personeli görev aldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 13:44, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 14:07
Yalova Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi.
Pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P. zabıta ekiplerinde yakalandı.
İHA'nın haberine göre; Zabıta Karakolu'na götürürlen dilencinin üzerinden 164 bin 125 lira nakit para çıktı.
Üzerinde döviz olarak 10 Euro ve 5 dolar çıkan M.P'nin üzerindeki paraya el koyuldu.
Dilencinin üzerinden çıkan paranın sayımında altı zabıta personeli görev aldı.