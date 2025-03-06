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TÜRASAŞ Yerli Tren Seti Gaziantep'te Raylara İndirildi

TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli tren seti Gaziantep'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 14:29, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 14:30
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TÜRASAŞ Yerli Tren Seti Gaziantep'te Raylara İndirildi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından yapılan yerli ve milli tren seti, Gaziantep'teki Başpınar İstasyonu'nda raylara yerleştirildi.

Yerli ve Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te

Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ tarafından Sakarya'da üretilen yerli ve milli ilk set, kente geldi.

GAZİRAY Projesi Kapsamında Yeni Tren Setleri

Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY Projesi kapsamında Başpınar İstasyonu'na getirilen setler, raylara yerleştirildi.

Tren Setinin Teknik Özellikleri

  • 32 yolcu kapısı
  • 42 bilgilendirme ekranı
  • İç ve dış güvenlik kameraları
  • Ses sistemi
  • Yaklaşık 85 bin metre yangına dayanıklı kablo tesisatı
"GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor"

Çalışmaları yerinde takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, projenin kent için heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi.

Ulaşımda Yeni Hedefler

Kent ulaşımını rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Uğur, şunları kaydetti:

"Bugün TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı ve raylara indiriliyor. GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Şu anda 20 dakikada 1 olan sefer sayımızı, beklediğimiz tren setleri geldiğinde 6 dakikada bir sefer sayısına ulaştırmış olacağız. Böylelikle toplam yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız."


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