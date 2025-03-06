19 yaşındaki genç kızı parkta darbetti!
Samsun İlkadım'da E.Ö.İ. ile nişanlısı S.J. parkta tartıştı. 19 yaşındaki iki genç arasında çıkan tartışma büyüdü. Nişanlısını parkta darbeden E.Ö.İ. (19), gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2025 15:27, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 15:28
Samsun'un İlkadım ilçesinde Yabancı uyruklu E.Ö.İ. ile nişanlısı S.J. (19) parkta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö.İ., nişanlısını burada darbetti. Durumu gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Darbedilen S.J., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis, şüpheli E.Ö.İ.'yi parkta yakalayıp, gözaltına aldı. S.J.'nin nişanlısından şikayetçi olduğu öğrenildi.