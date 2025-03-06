RTÜK'ten SZC TV'ye Ağır Ceza: Program Durdurma Kararı

RTÜK, SZC TV'de yayımlanan "Aklın Yolu" programında Türker Ertürk'ün yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek, kanala idari para cezasının yanında, 5 kez program durdurma cezası verdi. Ayrıca, RTÜK'e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı gerekçesiyle de medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ten SZC TV'ye Cezalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" programında Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözleri değerlendirerek, kanala yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.

"Halkı Sokağa Çağırma İmasında Bulundu"

Bugün gerçekleştirilen RTÜK toplantısında yayın ihlalleri de görüşüldü.

Toplantıda, SZC TV'de sunuculuğunu Serap Belovacıklı'nın yaptığı "Aklın Yolu" programına katılan Türker Ertürk'ün "Artık mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere. Bugün hani böyle sert konuşarak, -ne bileyim- sözlerle provoke ederek falan imkan yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri. Bir enstrüman var. Ne o: Yaşamı durdurursunuz, milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan" sözlerine ilişkin hazırlanan inceleme raporu da değerlendirildi.

Toplantıda Ertürk'ün farklı tarihlerde yapmış olduğu bu açıklamalarla halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği imasında bulunduğu belirtildi. Söz konusu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "..toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kaydedildi.Kurul, ilgili hükmün ihlalinden dolayı SZC TV'ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.

Logo Değişikliği Cezası

Toplantıda ayrıca SZC adlı medya kuruluşunun RTÜK'e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi. İzinsiz logo değişikliği sebebiyle de medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.