Çatışmada yaralanan astsubay, 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Çınar'ın cenazesi toprağa verildi. Tören sırasında Çınar'ın eşi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

Çınar için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komutanlar ve yakınları katıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli iken 2011 yılında girilen çatışmada yaralanan ve o tarihten bu yana bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, dün hayatını kaybetti.

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