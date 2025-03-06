Türkiye ve İtalya İHA Teknolojilerinde Güçlerini Birleştiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasındaki ortaklık anlaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, bu anlaşma ile ilgili olarak, "İnsansız sistemlerin havacılığı domine edeceği önümüzdeki on yıllarda, Türkiye ve İtalya birlikte büyük işler yapacak." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baykar ile Leonardo arasındaki insansız teknolojilerdeki ortaklık anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye ve İtalya'nın Avrupa'nın ve Akdeniz'in iki önemli üretim gücü olduğuna dikkat çeken Kacır, şu açıklamalarda bulundu:

İHA Teknolojilerinde İşbirliği ve Öz Yeterlilik





Lider havacılık şirketlerimizin (Baykar-Leonardo) İHA teknolojilerinde yapacakları işbirliği, Avrupa'nın savunma sanayisinde öz yeterliliğine kritik katkı sunacak.

kritik katkı sunacak. İnsansız sistemlerin havacılığı domine edeceği önümüzdeki on yıllarda, Türkiye ve İtalya birlikte büyük işler yapacak.

Atılan bu stratejik adımın peşinden sanayi ve teknolojide yeni işbirlikleri de gelecek.



