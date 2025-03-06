Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavadan Ay çekirdeği, Sucuktan Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavadan Ay çekirdeği, Sucuktan Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sosyal medya ve oyunların gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için yasal düzenlemeler gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 16:04, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:26
Yazdır
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddi sorun haline geldiğini belirterek, "Bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapmalı ve internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Düzenlemeler

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeler konusunda istişarelerde bulunduklarını bildirdi. Çocuk ve gençlerin, internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine en açık bireyler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu düzenlemeyle geleceğin teminatı gençleri korumak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Siber Zorbalık ve Online Tehditler

Uraloğlu, siber zorbalık, online taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençlerin, sanal arkadaşlık ve online oyun yoluyla tehlikeli durumlara sürüklenebildiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, oyun platformlarının şiddeti teşvik etmenin yanında, aile yapısını bozan akımların özendirilmesine de aracılık edebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkileri, göz ardı edilemeyecek kadar ciddi sorun haline geldi. Bu sorunun çözümü için hepimizin üzerine düşen görevler var. Bireysel, aile ve toplumsal düzeyde farklı önlemler alınmalıdır. Aileler, çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeli ve onları bu konuda bilinçlendirmelidir. Biz ise bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapmalı ve internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız."


Aile Eylem Planı ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gençlerin ve çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber