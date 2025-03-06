Terlik ve çorapla pide tezgahında gezdi! 105 bin lira cezayı yedi

Yapılan denetimde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluk nedeniyle 105 bin 274 TL ceza uygulandı.

Fırının ağzındaki ustalardan birinin başında bone varken, diğerinin de saçlarının açık olduğu görülüyor.

Fırında çalışan ustalardan birisi, pidelerin hazırlandığı ramazan pideleri hazırlanırken tezgahın üzerinde terlik ve çorapla gezdi. Görüntülerden terliğin altına hamurların da yapıştığı anlaşılıyor.

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