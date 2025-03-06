Terlik ve çorapla pide tezgahında gezdi! 105 bin lira cezayı yedi
Çanakkale'de ramazan pidesi hazırlarken hamur tezgahında terlik ve çorapla basmadık yer bırakmayan ustaya 105 bin 274 TL ceza yazıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2025 17:07, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:08
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir pide fırınında çekilen görüntüler sosyal medyanında gündeminde.
Fırında çalışan ustalardan birisi, pidelerin hazırlandığı ramazan pideleri hazırlanırken tezgahın üzerinde terlik ve çorapla gezdi. Görüntülerden terliğin altına hamurların da yapıştığı anlaşılıyor.
Fırının ağzındaki ustalardan birinin başında bone varken, diğerinin de saçlarının açık olduğu görülüyor.
Sosyal medyada görüntüler tepki çekti, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.
Yapılan denetimde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluk nedeniyle 105 bin 274 TL ceza uygulandı.