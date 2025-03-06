Fahrettin Altun: Türkiye bugün bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur

Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavadan Ay çekirdeği, Sucuktan Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavadan Ay çekirdeği, Sucuktan Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fahrettin Altun: Türkiye bugün bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye bugün gerçek anlamda bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur, itibarı günden güne artan, günden güne daha müreffeh, daha güçlü, daha istikrarlaştırıcı, daha müessir bir aktördür. Bu müessir aktörün, bu istikrarlaştırıcı aktörün gerçek anlamda başarılarını hayata geçirebilmesinde gençlerimizin hem fiilen hem potansiyel olarak gerçek bir rolü vardır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 17:23, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:31
Yazdır
Fahrettin Altun: Türkiye bugün bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur

Altun, İletişim Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" programına katıldı. Burada konuşan Altun, vatandaşın ilgisiyle "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin toplumda bir karşılık bulduğunu belirtti. Altun, 2021 yılından itibaren bu organizasyonun gerçekleştirildiğini, organizasyona toplumun, milletin ve gençlerin ciddi şekilde teveccüh gösterdiğini söyledi. Çeşitli illerde 2021'den beri bu organizasyonu yaptıklarını ifade eden Altun, 1,5 milyon gencin Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldığını kaydetti.

Gençler İçin Fırsatlar

Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde devletin kurum ve kuruluşlarının fuarda gençlerle bir araya geldiğini ve gençlere devletin sağladığı imkanları, bursları, uluslararası programları, stajları, hibeleri, teşvikleri tanıttığını anlattı. Bunlarla birlikte kariyer ve istihdam imkanlarının tanıtıldığını aktaran Altun, gençlerin doğrudan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiğini, böylece gerçek anlamda bir etkileşimin söz konusu olduğunu belirtti.

Biz Devlet Teşvikleri Tanıtımı Günleri'ni millet ve devlet arasında iletişim köprüsü olma misyonumuz dolayısıyla hayata geçiriyoruz.

Altun, şunları kaydetti: "Burada devletimizden milletimize, milletimizden de devletimize bir iletişim akışı söz konusu. Burada gençler bir taraftan devlet kurumlarımızın imkanlarından haberdar oluyorlar. Her gün bir yenisi eklenen yeni fırsatları görüyorlar. Bunun yanında aynı zamanda kurumlarımız da gençlerimizin taleplerini, beklentilerini doğrudan öğreniyorlar. Çok dinamik bir süreç var."

2025 Yılının İlk Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri

Altun, "Bugün biz, 2025 yılının ilk Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta da İstanbul'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni hayata geçireceğiz ve yıl içerisinde birçok farklı ilimizde inşallah bu organizasyonu yine hayata geçirme imkanı bulacağız. Gençlerimizin artan ilgisi, teveccühü bizi çok motive ediyor, mutlu ediyor."

"Biz gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle gençlere verilen önemin açık ve net bir şekilde ortada olduğuna işaret eden Altun, "Biz gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz. Gençlerimizi gerçek anlamda paydaşımız olarak görüyoruz." dedi.

Genç Girişimciler İçin Teşvikler

Altun, genç girişimcilerin ne türden teşvikler verildiğini kurumlarla görüşerek öğrenebildiğini ifade etti. Diğer taraftan da kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam, burs, teşvik imkanlarını ve sağlanan fonları görebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Gençlik

Altun, "Gerçekten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği aktif yönetişim sistemi içerisinde bu türden organizasyonların nasıl kolaylıkla hayata geçebildiğini görüyoruz." dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı"ndaki stantları da gezdi ve gençlerle sohbet etti. Anadolu Ajansı yayınlarının yer aldığı standı da ziyaret eden Altun, yayınlara ilişkin bilgi aldı. Programa TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber