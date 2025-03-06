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Bakan Fidan: Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi Türkiye ile Mümkün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin sürdürülebilir ve caydırıcı olabilmesi için Türkiye'nin katılımının şart olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 19:12, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 19:17
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Bakan Fidan: Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi Türkiye ile Mümkün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Avrupa'nın) Sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." dedi. Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Tutumu

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini en başından beri vurguladıklarını anımsatarak, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık." diye konuştu. Türkiye'nin tutumunu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını belirten Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Durum ve İsrail'in Tutumu

Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir." dedi. İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

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