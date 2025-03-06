Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Uğruna can verdikleri değerleri yarına taşımaya gayret edeceğiz. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların bin yıllık ev sahipleriyiz. Kimse buraları bize altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak vatan edindik. Ülkemizin her bir karışı için ölümü göze aldık. Allah ömür verdikçe bu topraklarda başımız dik, alnımız ak şekilde yaşamaya devam edeceğiz.

Karada, havada, denizde vatan topraklarını koruyan siz kahramanlarımız, düşmanların aşamayacağı çelikten birer kalesiniz. Hiçbir yerde aşamadılar. Hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. O imanla, aşkla gömmeye devam edeceksiniz. Sizler polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle işte burada olduğu gibi yan yana oldukça kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Kutsal değerlerimiz emniyet altındaysa bunda sizin emeğiniz var. Hangi şartlar altında vazifenizi yerine getirdiğinizi gayet iyi biliyorum. Ayağınız taş değmesin.

Küresel güç rekabeti bölgede yaşandığı için Türkiye olarak biz de doğrudan etkileniyoruz. Her türlü senaryoya karşı yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Komşumuz Suriye'de 13,5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru ve vicdani olanı yaptık. Çok ağır baskılar gördük. Acımasızca eleştirildik hatta ihanetle suçlandık. Irkçılık yapanlar kaybetti. 8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından özgürlüğüne kavuştu. Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli, gönüllü ve onurlu şekilde topraklarına döndü. Suriye'ye güvenli şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı 873 bini buldu. Bu sayı güven tahsis edildikçe daha da artacak. Biz kimseyi zorlamayacağız, geri dönmek isteyene kolaylık sağlayacağız.

Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne bile bakamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer şeyleri gördük. Herkes savaşa odun taşırken biz barışın yanında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün bize katılıyor. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda doğru hamleler yaptığı görülüyor. Biz daime önce milletim önce memleketim düşüncesiyle hareket ettik.

Sadece dış politikada değil iç siyasette de duruşumuz böyle oldu. Her alanda doğru olanı yapmanın derdinde olduk. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz biliyor. Hain saldırılarda ülkemizdeki bazı çevrelerin nerelere savrulduğunu unutmadık. Türkiye maruz kaldığı onca ihaneye rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi sorun yaşamıyorsa vaktinde atılan uzak görüşlü adımlardır. FETÖ terör örgütü devletimiz içerden çökerken habis bir ur misali ülkemiz aleyhine tetikçilik yapmıştır. Birçok ihanetin, kalleşliğin gerisinde bunlar vardı. Emniyet teşkiletımızı FETÖ'cü hainlerden temizledikçe terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadele gücümüz arttı. Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Teröristlerin cirit attığı köylerde artık huzur ortamı hakim. Terörle mücade adımlarımız sabote edilmek istendi. Biz yılmadık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik.

Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında avantajlı konumdayız. Milletine karşı bir sorumluluk duygusu taşıyan siyasetçinin farklı bir şey düşünmesi düşünülemez. Biz kişisel hesaplar peşinde değiliz, sadece milletin istikbalini düşünüyoruz. Türkiye için en doğrusunu yapmak istiyoruz. Hiçbir evladımızın burnunun kanamayacağı bir ortam tahsis etmek bizim amacımız. 40 yıldır milletin kanını sömüren bir beladan kurtulmaya yakınız. Türkiye olarak bizim çok dikkatli davranmamız gerekiyor.

Bir asır önce oynanan oyunun tekrarına izin verirsek bizi gelecek nesiller affetmez. El ele, gönül gönüle vererek siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmalarına izin vermeyeceğiz. Kardeşliğimizin önündeki terör belasını kaldırınca daha hızlı ilerleme imkanı da bulacağız. Güvenlik noktasında asla taviz vermeyeceğiz. Kendisini yasalardan üstün görev kim varsa hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.