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Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar kazada öldü

İstanbul'da Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar, trafik kazasında hayatını kaybetti. Olayda iki sürücü gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 21:56, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 22:26
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Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar kazada öldü

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen İskoçya takımı Rangers taraftarının Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yere düştüğü, üzerinden bir başka aracın geçtiği ve taraftarın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücülerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Kazası İncelemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'da bulunan C.P'nin, eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak amacıyla taksiyle bölgeye geldiği belirlendi.

Kaza Anı ve Sonrası


  • C.P'nin yolun karşısındaki ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yola çıktığı ve U.Ç. idaresindeki aracın çarpması sonucu yere düştüğü tespit edildi.
  • H.G. idaresindeki bir diğer aracın da taraftarın üzerinden geçtiği belirlendi.
  • C.P'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürücüleri U.Ç. ve H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
  • U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpmasıyla yere düşen C.P'nin üzerinden başka bir otomobilin geçtiği görülüyor. İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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