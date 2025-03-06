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Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara

Borsa İstanbul, son 5 günde dünyada en iyi getiriyi sağlayan borsa oldu. TCMB'nin faiz indirimi ve Borsa İstanbul'daki artışlar dikkat çekiyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 06 Mart 2025 23:14, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 23:25
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Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara

Şubat ayında Borsa İstanbul'da görülen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Şubat'ta soruşturma başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından 17 kişi gözaltına alınırken, Borsa İstanbul, geçen hafta başından bu yana açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uyguluyor.

vCNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

BIST 100 Endeksi Değer Kazandı

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamaları ile birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 154 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 2,14 değer kazandı.

Borsa İstanbul, Son 5 Günde Dünyada Birinci

Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişler yatırımcısını memnun etti. Borsa İstanbul, son 5 günde dünyada en iyi getiriyi sağlayan borsa oldu. Verilere bakıldığında, BIST 30 Endeksi son 5 günde yüzde 7,72 ile en çok kazandıran endeks olurken ikinci sırada ise yüzde 7,04'lük getiri ile BIST 100 Endeksi yer aldı.

Dünyada En Çok Kazandıran Endeksler


  • Borsa İstanbul: Son 5 günde en iyi getiriyi sağladı.
  • Lüksemburg LuxX: Son 5 günde yatırımcısına yüzde 6,71'lik bir getiri sağladı.
  • GSE Endeksi (Ghana Stock Exchange): Yüzde 6,48 ile listenin 4. sırasında yer aldı.
  • Almanya DAX Endeksi: Son 5 günde yüzde 3,11 değer kazandı.


ABD Endeksleri Düşüşte

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu yeni gümrük tarifelerinin ardından ABD borsaları değer kaybediyor. Son 5 günlük veriler dikkate alındığında S&P 500 Endeksi, yüzde -3,3 ile dünyada en kötü performans gösteren ikinci borsa endeksi oldu. ABD'de işlem gören DOW JONES Endeksi ise yüzde -2,04 ile en kötü performans gösterenler listesinde yerini aldı.

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