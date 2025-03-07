İçişleri'nden tarihi düzenleme... Tayinler görev puanı ile olacak. Her ay mazeret ataması yapılacak

YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri'nden tarihi düzenleme... Tayinler görev puanı ile olacak. Her ay mazeret ataması yapılacak

Emniyet Teşkilatı Personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduk.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:10, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 09:24
Yazdır
İçişleri'nden tarihi düzenleme... Tayinler görev puanı ile olacak. Her ay mazeret ataması yapılacak

Emniyet Teşkilatı Personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduk.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile artık tayinler görev puanı ile yapılacak. 2025 yılında yapılacak atamalarda görev puanları geçerli olacak. Emniyet'te mazeret atamaları yılda 2 defa yapılıyordu. Yapılan düzenleme ile bundan sonra her ay yapılmış olacak.

İşte Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduğu sorular ve cevapları...

Twitter X: edipuzen

1- Bu yönetmelik değişikliği ile ne amaçlanmaktadır?

Bu yönetmelik değişikliğinin en önemli kazanımı Görev Puanı sistemine geçiyor olmamızdır. Bu sistem; Milli Eğitim Bakanlığında (27) yıldır, Sağlık Bakanlığında (21) yıldır ve Tarım ve Orman Bakanlığında ise (15) yıldır uygulanmaktadır. Bugün itibariyle yapılan yönetmelik değişikliği ile Emniyet Teşkilatında yapılacak atamalarda; görev puanına dayalı objektif, hakkaniyetli ve şeffaf bir atama sistemine geçilmiştir. Bu sistem sayesinde Emniyetin İnsan Kaynakları yönetiminde öngörülebilir bir stratejik planlama yapılabilmesi amaçlanmıştır.

2- Görev Puanı nasıl hesaplanacaktır?

Görev Puanı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan il ve ilçelerimizin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, personelin görev süresi, birimlerimizin görev yoğunlukları ile personelimiz tarafından illerin tercih edilme sıralamaları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

3- Görev Puanları ne zaman açıklanacaktır?

Görev puanları tercih işleminden önce açıklanacaktır.

4- Görev Puanı sistemine ne zaman geçilecek ve hangi personeli kapsayacaktır?

Görev puanları 2025 yılından itibaren yayınlanmaya başlayacak, atamaya tabi Başkomiser ve alt rütbedeki personeli kapsayacaktır. 2025 Mayıs ayında tayinleri yapmayı planlıyoruz.

5- Personel Görev Puanını görebilecek midir?

Atamaya tabi personelin görev puanları her yıl Ocak ayında hesaplanarak personel bilgi sistemi üzerinden açıklanacaktır.

6- Personel Görev Puanına itiraz edebilecek midir?

Görev puanları açıklandıktan sonra belli bir süre askıda kalacak ve personelimiz belirli bir itiraz süresine sahip olacaktır. Süresi içerisinde itirazda bulunan personelin görev puanı tekrar hesaplanarak kesinleştirilecektir.

7- Yeni görev süreleri kimleri kapsayacaktır?

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan personel yeni görev sürelerine tabi olacaktır. Hali hazırda görev yapan personelin görev süreleri değişmeyecektir.

8- Yönetmelik değişikliğine göre atama işlemleri nasıl yapılacaktır?

Atamaya tabi personel görev puanını öğrendikten sonra sistem üzerinden tercih sıralamasını yaparak atama talep edecektir. Aynı yeri tercih edenler arasından görev puanı yüksek olandan başlanmak üzere elektronik ortamda yerleştirme yapılacaktır.

9- Sağlık ve Aile Birliği ile ilgili mazeret atamalarında bir düzenleme bulunmakta mıdır?

2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle yılda iki kez yapılan mazeret atamaları bundan sonra her ayın son haftasında yapılacaktır.

10- İkinci şarkın kaldırılması beklentisi ile ilgili bir çalışma bulunmakta mıdır?

Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması başlatılmıştır. Standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacaktır. Çalışmanın neticesinde 2.Şark konusunda değerlendirme yapılarak sonuç kamuoyuna duyurulacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber