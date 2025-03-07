Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 00:08, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 00:10
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/2/2022 tarihli ve 31758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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