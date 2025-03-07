Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye, kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturmayı Allah'ın izniyle başaracaktır. Bunun için hep beraber ortak hedeflere doğru yönelmemiz gerekiyor" dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye'nin kalbi, milli iradenin tecelligahı TBMM'de, aynı iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bu iftar sofralarında, müşterek hedefleri gözden geçirme fırsatını bulmak için bir araya gelindiğini belirten Kurtulmuş, "Hedefimiz, hem ülkemizin, milletimizin daha ileriye gitmesi, daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin ileriye doğru yol alması hem de insanlığın barış ve esenlik içerisinde yaşayacağı yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bizlerin de çabalarıyla büyük bir mesafe almamızdır." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı: Güçlü ve Etkili Türkiye

Türkiye'nin tarihi bir dönemin başlangıcında olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için hep beraber gayret sarf ettiklerini vurguladı.Hem kamu kuruluşlarının hem özel teşebbüsün hem de sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'nin bu ortak hedeflerine yürüme yolculuğunun ana aktörleri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Onun için siz değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı işin, Türkiye'nin ortak milli hedefini kolaylaştırmak için çok büyük gayretler içerdiğinin farkındayız. Allah çabalarınızda sizlere üstün başarılar versin. Her birinizin kendi alanında lider bir sivil toplum kuruluşu olmanızı yürekten temenni ediyorum." diye konuştu.

Sivil Toplumun Demokrasiye Katkısı

Kurtulmuş, Türkiye'nin, bugün geldiği noktada sivil toplum bakımından önceki yıllarla kıyaslandığında önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sivil toplum, aslında demokrasinin en gerçek, en yalın yüzüdür. Sivil toplum, bireyle devlet arasındaki köprüyü oluşturan en sağlam kuruluşlarımızdır. Burada üyeleri milyonlarla, 100 binlerle ifade edilen Türkiye'nin saygın sivil toplum kuruluşlarının başkanları, temsilcileri var. Aslında bu kuruluşlar, sadece bir kuruluş olmanın ötesinde, sağlam bir köprü ve sağlam bir aidiyet duygusunu toplumda oluşturacak önemli unsurlarımızdır."

"Bu yeni dönem, Türkiye'ye altın tepsi içerisinde yeni fırsatlar sunmaktadır"Türkiye'nin güçlü olmasının her zamankinden daha önemli bir hal arz ettiğini, her zamankinden daha mümkün bir durumda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları ifade etti:"Bugün dünyanın, başta bölgemiz olmak üzere, yaşadığı geniş çalkantıları, çok derin türbülansları hep birlikte izliyoruz. Dünyanın nereye, ne şekilde evrileceğini birtakım öngörülerle anlamaya ve yolumuzu açmaya gayret ediyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye, içine kapanarak, kendi birtakım problemlerini büyüterek, bu dönemin şartlarından istifade edemez. Bu yeni dönem, Türkiye'ye altın tepsi içerisinde yeni fırsatlar sunmaktadır. Öncelikle şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki küresel ölçekte de yeni bir dönemin başındayız. Bu, çok merkezliliğin geçerli olacağı bir dönemdir."Kurtulmuş, Türkiye'nin elindeki imkanlarıyla bu yeni sürece, daha olgun, daha güçlü, daha diri bir şekilde geldiğini belirterek, "Meşhur bir söz vardır ya, yeni bir dünya kurulur ve o dünyada Türkiye de yerini aldı. Tam da öyle bir dönemdeyiz. Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye, kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturmayı Allah'ın izniyle başaracaktır. Bunun için hep beraber ortak hedeflere doğru yönelmemiz gerekiyor." dedi.

Geleceğe Yönelik Yeni Reçeteler

"Artık biz, sadece geçmişin reçeteleriyle önümüze bakamayız. Geçmişin reçeteleri, geçmiş dönemde başarılı olsa bile bizim önümüze, önümüzdeki dönemi anlayacak, o dönemin gelişmelerine çözüm olacak yeni reçeteler sunmak, üretmek mecburiyetindeyiz.""Kökü mazide olan ati önemli bir gücümüzdür." diyen Kurtulmuş, mazisinden kopan bir milletin geleceğinin olmayacağının altını çizdi."Sivil toplum, demokrasinin güçlü olması için temel şartlardan birisidir"Sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen sorumluluklar bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz siyaset olarak, 'sivil toplum kuruluşları sadece bizim gördüğümüz şeyleri görsün, sadece bizim duymak istediğimiz sözleri söylesinler' diye sivil topluma önem vermiyoruz. Sivil toplum, demokrasinin güçlü olması için temel şartlardan birisidir."Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Vicdanı Harekete Geçiren Sivil Toplum

"Ülkelerinin önlemesine, hükümetlerinin yasaklamasına ve büyük bir medya baskısına rağmen, başta Batı ülkeleri olmak üzere bu mücadelenin başından itibaren 1,5 yıldır dünyanın birçok yerinde 100 milyonlarca insanın Filistin davasına artan şekilde destek verdiğini görüyor ve bundaki en büyük payın da sivil toplumda olduğunu biliyoruz."Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden dünyada muadilleri olan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını isteyen Kurtulmuş, "Eğer bunu yapabilirsek... Siz değerli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla pekişeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Güçlü ve Büyük Türkiye Hedefi

Herkesin hedefinin güçlü, büyük Türkiye'yi ve yeni, adil, hakkaniyetli dünya sistemini kurabilmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş."Türkiye, dünyada önemli ve güçlü ülke haline gelecek"Hep birlikte iç kaleyi tahkim ederek yürümeye devam edeceklerini belirten Kurtulmuş.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada da önemli ve güçlü ülke haline geleceğini vurguladı.