Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek

Emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Emekli bayram ikramiyesine zam sinyali geldi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Uzman isim masadaki 3 formülü açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bayram İkramiyesi Kimlere Verilir?

Sabah'ın haberine göre; Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.

İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar. Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor.Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. İkramiyeler de bu oranlarda ödeniyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Kaç Lira Olacak?

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranında artışlar ikramiye 3 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece iki bayramda toplam ödeme 6 bin lira olarak ödendi. Şu anda bu rakam geçerli. Ancak artırılması gündemde.

Birinci formüle göre Ocak ayı maaş artış oranında yani 6 aylık enflasyon kadar artırılabilir. Yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yukarı doğru bir yuvarlama ile 3.500 TL rakamı ortaya çıkacaktır.

İkinci formülde ise yıllık enflasyona bakılıyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor.

Üçüncü formülde ise yüzde 50 oranı belirleyici oluyor. Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış söz konusu olabilir. Bu durumda da yine 4.500 TL rakamı ortaya çıkarken toplam ödeme 9 bin liraya ulaşıyor. Seyyanen ödemeyle 5 bin lira yapılıp 10 bin lira ödenmesi de söz konusu.

Yeni Emekliler İkramiye Alacak mı?

Bu yıl ödenecek ikramiyeleri yeni emekli olanlar da alacak. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ikramiyelerinden Şubat ayı sonuna kadar başvuranlar faydalanacaklar.Böylece onların maaş ödemeleri başlamamış olsa da ilk ödemede Ramazan bayramı ikramiyesini alacaklar. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alacaklar.