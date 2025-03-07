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Elazığ'da gece yarısı deprem oldu!

Son deprem Elazığ'da kaydedildi. AFAD gece yarısı meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 07:51, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 07:53
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Elazığ'da gece yarısı deprem oldu!

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Hatay'da meydana gelen depremin ardından gece yarısı Elazığ sallandı. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ'da deprem oldu. Saat 01:41 sularında merkezde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı paniğe sebep oldu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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