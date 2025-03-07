Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetimleri için yeni bir düzenleme hazırladı. Artık sadece yetkili şirketler yönetim yapabilecek ve harcamalar denetlenecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mart 2025 08:01, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:05
Yazdır
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi. Düzenlemeye göre site yönetimlerinde yalnızca yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Site yönetimlerinin harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlerce yılda en az bir kez denetlenecek.

Mevzuat Değişikliği Hazırlıkları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu"na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Hangi Hizmetler Verilecek

  • Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.
  • Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edip sağlayacaklar.
  • Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

Harcamalar Denetlenecek

Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak.Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

Çalıştay Düzenlenmişti

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda 23 Ekim 2024'te Ankara'da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK'ların katıldığı bir çalıştay düzenlemişti. Toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber