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Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin deprem riski taşıyan bir bölgede olduğunu belirtti ve yapıların sağlam yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 07 Mart 2025 08:25, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:29
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Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı'nın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Neyi bekliyoruz, daha ne olmasını bekliyoruz?" dedi. Görür, "Kayseri fayın kucağında oturuyor. Öyle yakınında, biraz uzağında da değil kucağında oturuyor. Bu fay er ya da geç 7'nin üzerinde bir deprem üretir" diye uyardı.

Ecemiş Fayı Üzerindeki Kayseri'nin Durumu

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür; Kayseri'de katıldığı konferansta, "Kayseri; Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı'nın üzerinde, tam kucağında oturuyor." dedi.

Güvenli Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler

Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen 'Güvenli bir gelecek için deprem dirençli kentler' konferansının açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yapıların aceleye getirilmemesi ve özen gösterilerek yapılması gerektiğini ifade etti. "Bulunduğumuz yapının özelliklerinin ortaya konulması son derece önemlidir." dedi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin devletin beka meselesi olduğunu vurguladı.

Deprem Sorununun Çözülmesi Gerekliliği

Deprem sorununun çözülmediği takdirde binlerce insanın kaybedilmesinin yanında ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının da kayıp olacağını aktaran Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:

"DAHA NE OLMASINI BEKLİYORUZ?"

"Cumhuriyet dönemindeki depremler; 1939, 1942, 1943, 1944, 1954, 1957, 1967, 1999, 2001, 2003, 2020, 2021. Ölen insanları saydığınız zaman 200 binlere yaklaşıyor." dedi.

Kayseri'nin Fay Hatları Üzerindeki Konumu

Kayseri ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Görür, şehrin üzerinde bulunduğu fayların aktif ve canlı olduğunu kaydetti."Kayseri; Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı'nın üzerinde, tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında, biraz uzağında da değil kucağında oturuyor." dedi.

Kayseri'nin Zemini ve Yapılaşma Sorunları

Kayseri'nin üzerine kurulduğu zemine de dikkat çeken Görür; "Kayseri fayın kucağında oturuyor, bir de olabilecek en çürük zeminde oturuyor." dedi.

Depreme Dayanıklı Şehirler Kurmanın Önemi

Depreme dayanıklı şehirler yapılmasının önemine dikkat çeken Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sıvılaşan zeminler oluyor, buralara ek bina yapma. Şehri bu taraflarda geliştirme, yeşil alan yap, park yap gibi."

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