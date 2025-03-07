Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla sahur sofrasında bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 08:45, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:47
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. Onların hayalleri ve gülen gözleriyle ramazanın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel."
Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesindeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. 🤍Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 7, 2025
Onların hayalleri ve gülen gözleriyle Ramazan'ın bereketini hissettik.
Ramazan birlikte güzel! pic.twitter.com/Ow4nrFGtQZ