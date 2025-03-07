Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu

Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesindeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. 🤍 Onların hayalleri ve gülen gözleriyle Ramazan'ın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel! pic.twitter.com/Ow4nrFGtQZ

"Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. Onların hayalleri ve gülen gözleriyle ramazanın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel."

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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