Benzinin ardından motorine de indirim geldi!

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 8 Mart 2025 Cumartesi gününde akaryakıt fiyatlarında indirim bulunuyor. 4 Mart tarihinde gelen indirimin ardından dün bir kez daha benzin fiyatlarında indirim yapılmıştı. Ayrıca gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da indirim geldi. Peki 8 Mart 2025 Cuma gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Brent Petrol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, Motorin ve LPG'ye Zam, İndirim Var mı? (8 Mart)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 8 Mart 2025 itibarıyla indirim bulunuyor.

Benzine İndirim mi Geldi? Benzin Fiyatlarında Son Durum!

4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarında dün ikinci indirim yaşandı. Dün ikinci güncelleme ile benzin fiyatlarında 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı.

Motorine İndirim mi Geldi? Motorin (Mazot) Fiyatlarına Ne Kadar İndirim Gelecek?

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorinde yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.

Son Akaryakıt Zamları ve İndirimleri

Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 22 Şubat tarihinde ise motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam gelmiş, bu zam 27 Şubat tarihinde gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim ile bir nevi geri çekilmişti.4 Mart tarihinde ise benzin fiyatlarında 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. En son ise 7 Mart gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 6 kuruş indirim uygulanmıştı.

8 Mart 2025 Güncel Akaryakıt (Benzin, Motorin ve LPG) Fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Anadolu Yakası

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.96 TL/LT

Motorin: 46.09 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44.33 TL/LT

Motorin: 46.46 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT



