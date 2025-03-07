Mersin'de acele kamulaştırma yapılacak

Buna göre, söz konusu proje kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergah ve alana rastlayan taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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