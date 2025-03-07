Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 36,44 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 17:07, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 17:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,4200
|36,4210
|36,4470
|36,4480
|Avro
|39,5000
|39,5010
|39,5800
|39,5810
|Sterlin
|46,9300
|46,9400
|47,0500
|47,0600
|İsviçre frangı
|41,1800
|41,1900
|41,4500
|41,4600
|ANKARA
|ABD doları
|36,3900
|36,4700
|36,4170
|36,4970
|Avro
|39,4600
|39,5400
|39,5400
|39,6200
|Sterlin
|46,8700
|47,0800
|46,9900
|47,2000