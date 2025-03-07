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Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'e, Ticaret Bakanlığı'nca "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. İBB'nin Kent Lokantası'na giderek YouTube kanalı için video çeken gurme isimden yazılı savunma istendiği öne sürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 10:43, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 10:44
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Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma

Ticaret Bakanlığı, gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un YouTube kanalında 4 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı video hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, bir CİMER başvurusu üzerine başlatılan incelemenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesi kapsamında ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası'nın videoda örtülü reklamının yapıldığı iddiasıyla Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep edildiği belirtildi. Açıklamada, 03 Mart 2025 tarihinde Milor'a resmi yazı gönderildiği ve gelecek cevabın ardından dosyanın Reklam Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağı ifade edildi.

Örtülü Reklam İncelemesi Nasıl Yapılıyor?

Örtülü reklam, tüketicilerin bir ürün veya hizmetin tanıtıldığını açıkça anlamadan maruz kalmasına sebep olan pazarlama yöntemi olarak tanımlanıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesi, bu tür uygulamaları yasaklıyor ve ihlal halinde Reklam Kurulu tarafından yaptırım uygulanabiliyor.Eğer Reklam Kurulu, Milor'un videosunu örtülü reklam olarak değerlendirirse, idari para cezası veya videonun kaldırılması gibi yaptırımlar söz konusu olabilecek. Ancak sürecin nasıl işleyeceği, Milor'un vereceği yanıt ve kurulun değerlendirmesine bağlı olacak.

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