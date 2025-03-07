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Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altında gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 10:36, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 10:37
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Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve euro yüzde 0,26 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve euro yüzde 0,12 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 kayba yol açtı.

DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,7 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,15 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta da en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,16, euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, dolar yüzde 15,5, euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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