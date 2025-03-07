Bitlis'te ürküten manzara! Arin Gölü'ne gidenler fark etti

Karşıyaka ve Esenkıyı köyleri arasında yer alan ve aynı zamanda kuş cenneti olarak da bilinen Arin Gölü, her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

13 kilometrekare yüzölçümüyle 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan göl iklim değişikliği nedeniyle giderek küçülüyor.

Kuraklık nedeniyle gölde onlarca metre su çekilirken, gölü besleyen su kaynakları da gün yüzüne çıktı.

Van Gölü'nden 10 metre yüksekliğe sahip olan Arin Gölü'nün çevresindeki ekosistem ve kuş çeşitliliği ile bölgenin en önemli doğal alanlarından biri olduğunu ifade eden Ünal Emen isimli vatandaş, "

Arin Gölümüz muhteşem bir kuş cenneti. Yazın kuş sesleriyle bilinen gölümüz, maalesef kuraklık nedeniyle yok oluyor. Göl onlarca metre çekilirken, şimdi ise gölü besleyen su kaynakları gün yüzüne çıkmış durumdadır"

dedi.