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İstanbul'da Kaçak Alkol Operasyonları Artıyor

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi. Ekipler sahte içki üretimini önlemek için çalışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 11:21, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 11:22
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İstanbul'da Kaçak Alkol Operasyonları Artıyor

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen 75 operasyonda 301 bin 840 litre kaçak alkol ile 15 bin 626 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve uygun olmayan ortamlarda yapılan sağlığa zararlı ürünleri üretip satan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merdiven Altı Üretimlere Karşı Önlemler

"Merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde üretilerek piyasaya sürülen içkiler nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları en düşük seviyede tutmak, can kayıplarının önüne geçmek için haftanın her günü mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, her ihtimali ve ihbarı titizlikle inceleyerek sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Sahte İçkilere Karşı Savaş

Özellikle etil ve metil alkolden damıtılarak elde edilen sahte içkilere karşı savaş açan İstanbul kaçakçılık polisi, yaptıkları operasyonlarda yüz binlerce litre kaçak alkol ile on binlerce şişe sahte içki yakaladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 2023'te 72 operasyon gerçekleştiren ekipler, 78 bin 580 litre kaçak etil ve metil alkol yakalarken, 23 bin 157 şişe sahte içki ele geçirdi.

2024'te Kaçak Alkol Miktarı Arttı

Bu operasyonlarda yakalanan ve haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında işlem yapılan 223 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 203'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ile sahte içkiye yönelik mücadelesini geçen yıl da başarılı şekilde sürdürdü. Bir önceki yıla göre yakalanan kaçak etil ve metil alkol miktarını artıran ekipler, gerçekleştirdikleri 75 operasyonda 301 bin 840 litre kaçak alkol ele geçirdi.Aynı operasyonlarda 15 bin 626 şişe sahte içki de piyasaya sürülemeden ekiplerce yakalandı.

İstanbul'da Kaçak ve Sahte Alkole Geçit Yok

Bu operasyonlarda yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 127 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 120'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kentte yaşanan sahte içkiden kaynaklı ölümler sonrası hem kendi çalışmalarına ağırlık veren hem de ilçe emniyet müdürlükleriyle koordineli çalışma yürüten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 39 ilçede detaylı inceleme gerçekleştirdi.İstanbul'un 39 ilçesindeki emniyet müdürlükleriyle yürütülen çalışmalarda ekipler, 2025'in ilk 2 ayında 159 olaya müdahale etti. Ekipler, yapılan çalışmalarda 67 bin 596 litre kaçak etil ve metil alkol ile 3 bin 400 şişe sahte içki ele geçirdi. Bu çalışmalarda yakalanan 14 şüpheli sahte içkiden yaşanan zehirlenmeler sonrası "ölüm ve yaralanma" nedeniyle, 39 şüpheli ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında tutuklandı.

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