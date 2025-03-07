Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

Kendilerini istihbarat görevlisi veya bakanlık personeli olarak tanıtarak, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde deprem konutlarının yeniden inşası için ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para toplayan 8 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada kapsamında gözaltına alındı

Sahte İhale Vaadiyle Haksız Kazanç Elde Ettiler

Şüphelilerin, kendilerini istihbarat görevlisi veya bakanlık personeli olarak tanıtarak, deprem konutlarının yeniden inşası için ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para aldıkları belirlendi.

Operasyon 7 Mart'ta Başladı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 Mart 2025 itibarıyla şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.