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2025-YDS/1 Sınavı 9 Mart'ta Yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 sınavı 9 Mart'ta 81 ilde gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 11:35, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 11:36
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2025-YDS/1 Sınavı 9 Mart'ta Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den Sınav Detayları

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav pazar günü 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Engelli Adaylara Ek Süre İmkanı

180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav Sonuçları ve Katılım

Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak. - Sınava 120 bin 261 aday başvurdu Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 adayın başvurduğunu bildirdi.

Soru Formatı ve Diller

  • Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacak.
  • Diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak.

Özel Durumlar ve Görevli Sayısı

Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu; bu haktan 1026 adayın yararlandığını belirterek "Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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