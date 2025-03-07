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Alo 170'e 310 Milyon Çağrı: Mobbing Şikayetleri Öne Çıkıyor

2010'dan bu yana Alo 170'e 310 milyon çağrı yapıldı. En çok rapor ücreti ve emeklilik bilgisi aranırken, mobbing şikayetleri dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 11:44, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 11:40
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Alo 170'e 310 Milyon Çağrı: Mobbing Şikayetleri Öne Çıkıyor

Çalışma hayatıyla ilgili sorunlara çözüm amacıyla kurulan Alo 170'e, 2011 yılının Mart ayından 2024 sonuna kadar 145 bin 308 mobbing (psikolojik yıldırma) başvurusu yapıldı.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'in Amacı ve İşlevi

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilerek çözümüne aracılık etmeye devam ediyor.

Alo 170 Çağrı Merkezi İstatistikleri

Çağrı merkezi, 2024 yılında 18 milyon 138 bin 455 kez aranırken, hattın kurulduğu 2010'dan bugüne kadar aldığı çağrı sayısı 310 milyon 756 bin 612'ye ulaştı. Çağrılar arasında, rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri ilk sıralarda yer alırken, çalışanların mobbing başvuruları da dikkati çekti.

Türkiye'nin İlk Mobbing Destek Hattı

İş yerindeki mobbing konusunda Türkiye'nin psikologlar yardımıyla destek veren ilk ve tek çağrı merkezi olan hatta, 2011 yılının Mart ayından 2024 sonuna kadar 145 bin 308 başvuru yapıldı.

İşitme Engellilere İşaret Dili Hizmeti ve Diğer Erişim Yolları

  • Karaman'da 2010 yılındaki ilk çağrı merkeziyle faaliyetlerine başlayan Alo 170, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Zonguldak, Muş, Elazığ, Mardin ve İzmir olmak üzere 12 noktada hizmet veriyor.
  • Çalışma Hayatı İletişim Merkezine "170" numarasını aramadan canlı destek (web chat) yoluyla www.alo170.gov.tr, www.sgk.gov.tr, www.csgb.gov.tr, www.iskur.gov.tr, www.myk.gov.tr resmi internet sitelerinden ve Alo 170 mobil uygulamasından ulaşılıyor.
  • Ayrıca, "0850 222 7 170" numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla işitme engellilere yönelik işaret dilinde hizmet sunuluyor.


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