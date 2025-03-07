Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 4500 geçici işçi istihdam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 11:52, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 11:55
Yazdır
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Detayları

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında çeşitli pozisyonlar için geçici işçi istihdam edecek.

  • 3 bin 105 orman işçisi
  • 812 arazöz şoförü
  • 160 dozer operatörü
  • 233 greyder operatörü
  • 122 ekskavatör operatörü
  • 36 iş makinesi operatörü
  • 32 traktör operatörü

Toplamda 4 bin 500 geçici işçi istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak.

Başvuru ve Sınav Süreci

Orman işçisi, arazöz şoförü ile dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi ve traktör operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber