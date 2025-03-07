YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu

Dün yayımladığımız bir haberde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez İlçe maaş promosyon ihalesi 86 bin 500 lira ile rekor bir anlaşmaya imza attı paylaşımında bulunmuştuk.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Bir Rekor Promosyon Anlaşması da YÖK'ten Geldi

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 86 bin 500 liralık promosyon rakamını egale etti. YÖK 3 yılda bir imzalanan banka promosyonlarında 100 bin TL'lik maaş promosyonu anlaşması imzaladı.