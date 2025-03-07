Balkondan düşen hamile kadının ölümünde kocası tutuklandı

Olay, dün gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve hayatını kaybeden kadının erkek kardeşi A.H.A.'yı (24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Irak uyruklu koca A.K.A.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.