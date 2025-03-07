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Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza

Çevre Bakanlığı, Mudanya ve Orhangazi'deki atık su tesislerinde tespit edilen ihlaller nedeniyle BUSKİ'ye 2 milyon 6 bin lira ceza verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 12:30, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 12:32
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Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mudanya ve Orhangazi'deki atık su tesislerindeki ihlaller nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) 2 milyon 6 bin 31 lira ceza verdi.

BUSKİ'ye Verilen Cezalar


  • Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, BUSKİ'nin Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildi.
  • Denetimde, analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.
  • Aynı ihlal 2022'de de yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğüne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı.
  • BUSKİ'nin Orhangazi Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki denetimde ise atık suyun, sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlendi ve BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira daha idari ceza verildi.


Çimento Fabrikasına Uygulanan Yaptırımlar

- Çimento fabrikasının ihlali online takiple tespit edildi. Öte yandan, Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikası, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezinden (SİM) anlık takibe alındı. Yapılan incelemede, fabrikanın emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Aynı ihlali 2023'te de yapan fabrikaya Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

Mezbahaya Uygulanan Ceza

Bölgede bulunan bir mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucu sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Bu ihlalinden dolayı mezbahaya 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

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