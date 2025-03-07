Tren biletlerinde Aile ve yeni evlilere özel indirim başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aile Yılı" kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirim uygulamasının yarın başlayacağını belirterek, "Aileler yüzde 15 indirimle ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek." dedi. "Yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek." ifadelerini kullandı.

Aile Yılı İndirimi Başlıyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı. Bu kapsamda, trenle seyahatlerde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını belirten Uraloğlu, uygulamanın yarın başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, yıl boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulamayla aileler yüzde 15 indirimle ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek."





Yeni Evli Tarifesi

Öte yandan, 2025'te evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarifeyle yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek."

Mevcut İndirimler Devam Ediyor

TCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirten Uraloğlu, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı. Uraloğlu, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını ifade ederek, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü bildirdi.