Tarım Bakanı: 3 Milyar destekleme ödemesi çiftçilere aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Çiftçilere Destek Ödemeleri Yapılıyor

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Üretime verdikleri desteğin toprağa bereket getirmeye devam ettiğini belirten Yumaklı, "3 milyar 299 milyon 386 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Destek Tutarları ve Dağılımı

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek tutarları şu şekilde belirlendi:

Hububat için 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira

Hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira

Kırsal kalkınma yatırımı için 40 milyon 307 bin 577 lira

Hububat desteği Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli ve Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.