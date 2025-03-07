9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı

➡️ İzmir'de B.A.'nın, ➡️ Tekirdağ'da N.K.'nin, ➡️ Malatya'da S.A.'nın(yurt dışı firar), ➡️ Bursa'da B.B.'nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.'nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt) ➡️ Aydın'da Z.A.Ö.'nün (yurt dışı firar), ➡️ İstanbul'da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.'nın (yurt. pic.twitter.com/vYCYGn7mEZ

Bakan Ali Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Türkiye'de suçla mücadele, kararlı ve aralıksız bir şekilde sürdürülüyor..

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