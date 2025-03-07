Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli
Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok

Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin toplumsal farkındalıklarını artırmayı hedefleyen 'İftarda Konuşalım' programına katıldı. Bakan Tekin, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı. ÖSYM'nin yaptığı sınavların sorularının, standart müfredattan hazırlandığına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Asla takviyeye ihtiyacınız yok, okuldaki öğretmenlerinizle işlediğiniz dersler yeterli. Ancak ek desteğe ihtiyaç duyarsanız, yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, EBA'daki içeriklerimiz de tüm ihtiyaçlarınızı karşılar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 22:30, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 22:31
Yazdır
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise öğrencilerini alanında uzman konuklarla buluşturarak toplumsal ve evrensel değerlere dair farkındalıklarını artırmayı amaçlayan "İftarda Konuşalım" programına katıldı.Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen program, Bakan Tekin ile sanatçılar Ahmet Yenilmez ve Volkan Severcan'ın da katılımıyla Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimde Sanatın Önemi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde düzenlenen programla, öğrencilerin akademik bilgiyi manevi ve kültürel değerlerle bütünleştirerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.Bakan Tekin ve konuk sanatçılar, programda lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı, sanata dair söyleşi gerçekleştirdi.Burada konuşan Tekin, programa katılan sanatçılara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Sanatın Bireyler Üzerindeki Etkisi

Sanatın, bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişiminde hayati bir rol oynadığını vurgulayan Tekin, "Bakanlık olarak sanatın bu gücüne inanarak farklı sanat dallarında öğrencilerimizi güçlendirmek için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yeni ve farklı çalışmalarla da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde Dijital Destek: EBA ve MEBİ

"EBA'daki içeriklerimiz tüm ihtiyaçlarınızı karşılar"Bakan Tekin, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.ÖSYM'nin yaptığı sınavların sorularının, standart müfredattan hazırlandığına işaret eden Tekin, "Asla takviyeye ihtiyacınız yok, okuldaki öğretmenlerinizle işlediğiniz dersler yeterli. Ancak ek desteğe ihtiyaç duyarsanız, yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, EBA'daki içeriklerimiz de tüm ihtiyaçlarınızı karşılar." ifadesini kullandı.

Güzel Sanatlar Liseleri İçin Etkinlikler

Bir öğrencinin, "Güzel sanatlar lisesinde eğitim gören öğrenciler için Bakanlık tarafından daha fazla etkinlik planlanıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen etkinlik haftalarında her okul türüne özel çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve festival havasında geçen etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.Bakan Tekin, okulu yalnızca teorik eğitimin verildiği bir yer değil yaşayarak öğrenme odaklı bir mekana dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Hangi etkinliklerin yapılmasını istiyorsanız okulunuzdan talep edin, biz de bunları hayata geçirelim. Güzel sanatlar liselerinin özellikle müzik programlarına yönelik bir projemiz var. Ancak bunun ötesinde, okullarımızın projeler geliştirerek bizden talepte bulunmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşi ve İftar Programı

Söyleşiye katılan sanatçılar, mesleki deneyimlerini ve anılarını öğrencilerle paylaşırken, tiyatro bölümü öğrencileri de mesleğe dair merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.Öte yandan, programın moderatörlüğünü üstlenen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez'in hazırladığı sorular, Bakan Tekin ile sanatçılar Severcan ve Yenilmez tarafından öğrencilere yöneltildi.Sorulara doğru yanıt veren öğrenciler, günün anısını yaşatacak hediyeler kazandı. Program, söyleşinin ardından gençler ve öğretmenlerle birlikte yapılan iftarla sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber