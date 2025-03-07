Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise öğrencilerini alanında uzman konuklarla buluşturarak toplumsal ve evrensel değerlere dair farkındalıklarını artırmayı amaçlayan "İftarda Konuşalım" programına katıldı.Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen program, Bakan Tekin ile sanatçılar Ahmet Yenilmez ve Volkan Severcan'ın da katılımıyla Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimde Sanatın Önemi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde düzenlenen programla, öğrencilerin akademik bilgiyi manevi ve kültürel değerlerle bütünleştirerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.Bakan Tekin ve konuk sanatçılar, programda lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı, sanata dair söyleşi gerçekleştirdi.Burada konuşan Tekin, programa katılan sanatçılara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Sanatın Bireyler Üzerindeki Etkisi

Sanatın, bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişiminde hayati bir rol oynadığını vurgulayan Tekin, "Bakanlık olarak sanatın bu gücüne inanarak farklı sanat dallarında öğrencilerimizi güçlendirmek için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yeni ve farklı çalışmalarla da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde Dijital Destek: EBA ve MEBİ

"EBA'daki içeriklerimiz tüm ihtiyaçlarınızı karşılar"Bakan Tekin, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.ÖSYM'nin yaptığı sınavların sorularının, standart müfredattan hazırlandığına işaret eden Tekin, "Asla takviyeye ihtiyacınız yok, okuldaki öğretmenlerinizle işlediğiniz dersler yeterli. Ancak ek desteğe ihtiyaç duyarsanız, yapay zeka destekli MEBİ uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, EBA'daki içeriklerimiz de tüm ihtiyaçlarınızı karşılar." ifadesini kullandı.

Güzel Sanatlar Liseleri İçin Etkinlikler

Bir öğrencinin, "Güzel sanatlar lisesinde eğitim gören öğrenciler için Bakanlık tarafından daha fazla etkinlik planlanıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen etkinlik haftalarında her okul türüne özel çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve festival havasında geçen etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.Bakan Tekin, okulu yalnızca teorik eğitimin verildiği bir yer değil yaşayarak öğrenme odaklı bir mekana dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Hangi etkinliklerin yapılmasını istiyorsanız okulunuzdan talep edin, biz de bunları hayata geçirelim. Güzel sanatlar liselerinin özellikle müzik programlarına yönelik bir projemiz var. Ancak bunun ötesinde, okullarımızın projeler geliştirerek bizden talepte bulunmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşi ve İftar Programı

Söyleşiye katılan sanatçılar, mesleki deneyimlerini ve anılarını öğrencilerle paylaşırken, tiyatro bölümü öğrencileri de mesleğe dair merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.Öte yandan, programın moderatörlüğünü üstlenen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez'in hazırladığı sorular, Bakan Tekin ile sanatçılar Severcan ve Yenilmez tarafından öğrencilere yöneltildi.Sorulara doğru yanıt veren öğrenciler, günün anısını yaşatacak hediyeler kazandı. Program, söyleşinin ardından gençler ve öğretmenlerle birlikte yapılan iftarla sona erdi.