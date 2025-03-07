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Muslera'nın yerine sürpriz aday

Galatasaray'da performansıyla eleştirilen ve sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan kaptan Fernando Muslera'nın yerine kimin geleceği merak ediliyor. İspanyol basını, Muslera'nın yerine tanıdık bir ismi aday gösterdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mart 2025 15:13, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 15:27
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Muslera'nın yerine sürpriz aday

Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi sezon sonu itibarıyla kapanabilir. Deneyimli kaleciden eldivenleri kimin devralacağı merak konusu olurken İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2022'de kiralık olarak sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Pena'nın Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki İspanyol kalecinin piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Pena bu sezon Barcelona formasıyla 22 maça çıktı. 25 kez topu ağlarında gören İspanyol eldiven, 6 kez de kalesini gole kapattı.

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