Muslera'nın yerine sürpriz aday

Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi sezon sonu itibarıyla kapanabilir. Deneyimli kaleciden eldivenleri kimin devralacağı merak konusu olurken İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2022'de kiralık olarak sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Pena'nın Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki İspanyol kalecinin piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Pena bu sezon Barcelona formasıyla 22 maça çıktı. 25 kez topu ağlarında gören İspanyol eldiven, 6 kez de kalesini gole kapattı.