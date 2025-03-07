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Bakan Göktaş'tan 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' ile ilgili açıklama

- "Proje kapsamında hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gelen iş dünyasından kadınlar var. Bu kadınlarımız Hatay'da üretim yapan iş kadınlarıyla, işbirliği ve bir kardeşlik bağı oluşturacak. Böylece iş kadınları, Hatay'daki kadınlarla deneyimlerini paylaşacak, işbirliği oluşacak, iş yapmak için kendilerini geliştirecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 15:25, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 15:30
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Bakan Göktaş'tan 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' ile ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen "İş'te Kadın Kardeşim Projesi" ile ilgili bilgi vererek, proje kapsamında hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gelen iş dünyasından kadınların Hatay'daki kadınlarla işbirliği ve kardeşlik bağı oluşturacağını belirtti.

Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Hatay'da Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Göktaş, burada partililer tarafından kırmızı karanfillerle karşılandı.

Göktaş, partililerle bir süre görüştükten sonra yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çok kıymetli bir proje için Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Projenin isminin "İş'te Kadın Kardeşim" olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu proje, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından yürütüldü ve ilk çıkartmasını Hatay'da başlattığı için öncelikli kıymetli başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Tabi proje kapsamında hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gelen iş dünyasından kadınlar var. Bu kadınlarımız Hatay'da üretim yapan iş kadınlarıyla, işbirliği ve bir kardeşlik bağı oluşturacak. Böylece iş kadınları, Hatay'daki kadınlarla deneyimlerini paylaşacak, işbirliği oluşacak, iş yapmak için kendilerini geliştirecek. Bunun yanı sıra üretim süreçleri daha verimli hale getirilecek, pazarlama alanında daha geniş bir kitleye ulaşacaklar. Bu işbirliğinin hem kadınlara ekonomik hem de sosyal alanda çok katkı sunacağına inanıyorum. Bu proje bir yandan da depremin izlerini silecek, bölgedeki kalkınmaya büyük katkıda bulunacağına hepimiz inanıyoruz."

Göktaş, projenin Hatay'ın yeniden ihyasında ve güçlü bir şekilde ayağa kalmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

- "Projeyi inşallah Türkiye genelinde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Bakanlık olarak kendilerinin de bu kıymetli projenin bir ayağı olarak destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugün hem burada hem İskenderun'da çeşitli temaslarda bulunacağız. Bu projeyi inşallah Türkiye genelinde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, sadece bireysel gelişime katkı sağlamaz hem toplumun gelişimine hem ailenin gelişmesine katkı sağlar. Biz de 'Aile Yılı' kapsamında bu birlik, beraberliği ve dayanışmayı katbekat artırmayı çok önemsiyoruz."

Göktaş, projeyi başlatan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve ekibine teşekkür ederek bunun tüm Türkiye'de yaygınlaşacağına inandığını dile getirdi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile çok sayıda partili katıldı.

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