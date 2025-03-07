Ardahan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Araçlardaki Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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